جولة مع "البعكوكة أشهر مجلة فكاهية" بصالون العم قطامش.. الليلة

يقيم مركز الإبداع الفني ببيت الهراوي- خلف جامع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، أمسية جديدة من أمسيات صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر والمؤرخ ياسر قطامش.

"صالون العم قطامش"

يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان "البعكوكة أشهر مجلة فكاهية"، حيث يصحبنا "قطامش" فى جولة مع مجلة "البعكوكة" أشهر المجالات السياسية الانتقادية الفكاهية في مصر.

الجدير بالذكر أن "قطامش" مهندس استشاري، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون، وقد بلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتاب منها خمسة عشر ديوان شعري.

بيت الهراوي الإسلامى بالأزهر

يقع بيت الهراوي ضمن مجموعة فريدة من المنازل الإسلامية بمنطقة الأزهر، حيث يجاوره منزل الست وسيلة، كما أنه يطل على منزل زينب خاتون بشارع محمد عبده بالأزهر وقد أنشائه أحمد بن يوسف الصيرفي عام 1731م. وينسب هذا المنزل إلى الطبيب عبد الرحمن باشا الهراوي، وهو آخر من آلت إليه ملكية هذا المنزل في عام 1881م.