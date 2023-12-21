مبيض محارة ينهي حياة صديقه لتعثره في سداد ديونه بالحوامدية

أقدم مبيض محارة على إنهاء حياة صديقه بعد تعثره فى سداد ديونه بمنطقة الحوامدية، وألقي القبض على المتهم.

تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم ملك صديق المجنى عليه مبيض محارة، له معلومات جنائية ، مقيم بالشقة محل البلاغ.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ، وأنه دائم التردد عليه وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما قام على إثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بأن المتوفى مدين له بمبلغ مالى وأنه دائم التهرب منه وبتاريخ الواقعة حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ ومطالبة المتهم من المجنى عليه بالمبلغ المالى حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض سكين، محدثاً إصابته التى أدت لوفاته ولاذ بالهرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.