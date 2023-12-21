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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين عقب اقتحام بلدة تقوع.. وتداهم عدة منازل في عزون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين فلسطينيين عقب اقتحام بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى جودت العمور، وعمار ياسر العمور، عقب مداهمة منزلهما في البلدة، مشيرة إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وجابت عدة أحياء فيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، منذ قليل، بلدة عزون شرق قلقيلية، مستخدمة عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وجابت عدة أحياء فيها، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل بالبلدة.

قوات الاحتلال اقتحام بلدة تقوع مداهمة منازل في عزون اعتقال فلسطينيين