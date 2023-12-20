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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"الفنون التشكيلية" يناقش معرض الفنان الراحل سعيد العدوي (صور)

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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اقام الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ندوة فنية على هامش ختام معرض الفنان الراحل سعيد العدوي "غياب مفاجئ وحضور دائم"، وذلك بمركز سينما الحضارة مساء اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

بدأت الندوة بعرض للفيلم التسجيلي " غياب مفاجئ وحضور دائم "، أعقبه لقاء حول الفيلم وتجربة العدوي وتاريخه تحدث خلالها كل من الأستاذ الدكتور صلاح المليجي، أستاذ الحفر بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، الدكتور علي سعيد منسق العرض، الفنان أحمد السمرة مخرج الفيلم.

يذكر انه تم اقامة معرض الفنان الراحل سعيد العدوي بقصر عائشة فهمى، في الفترة من 17/10/2023 الي 17/12/2023 بمناسبة مرور خمسين عاما على رحيله، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

 

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قطاع الفنون التشكيلية الفنان سعيد العدوي فن تشكيلي غياب مفاجىء حضور دائم اخبار الثقافة