رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل علي جنوب سيناء و مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائية على مناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد و تصل لحد الضباب علي السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة .

وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية و جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة.

ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وتؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية علي بعض المناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى 13 درجة .