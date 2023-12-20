مقتل فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن فلسطينيين قتلا في الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادثين منفصلين أحدهما فتى في السادسة عشر من عمره، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وأضافت الوزارة في بيان لها "استشهاد الطفل محمود محمد زعول (16 عامًا) برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم".

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الرسمية على موقعها إن مواجهات شهدتها البلدة بين الشبان والجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص الحي ما أدى إلى مقتل زعول.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول ما شهدته بلدة حوسان.

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة في بيان، إنها تلقت بلاغًا "باستشهاد الشاب باسل وجيه المحتسب (28 عامًا) برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير شمال الخليل".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على المحتسب بينما كان يقود سيارته وقام باحتجاز جثمانه.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية تجاوز 300 منذ السابع من أكتوبر.