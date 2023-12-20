وزير الدفاع الأمريكي يزور حاملة طائرات في الشرق الأوسط

زار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" في شرق البحر المتوسط، اليوم الأربعاء، وشكر طاقمها على دوره في المساعدة على منع نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط خلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية، بحسب وكالة "رويترز".

وأصبحت حاملة الطائرات، التي تعمل بالطاقة النووية، وهي بمثابة مدينة صغيرة عائمة بها أكثر من 4 آلاف شخص و8 أسراب من الطائرات، رمزًا قويًا للتصميم الأمريكي على دعم إسرائيل من خلال الدفع بها لتصبح أقرب إلى حليفتها بعد أن تعرضت لهجوم من حركة المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.