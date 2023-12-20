لمروره بأزمة نفسية.. النيابة تصرح بدفن جثة منتحر مترو فيصل

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة مدرس بالمعاش أقدم علي إنهاء حياته قفزا أسفل عجلات قطار المترو بمحطة فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لمروره بأزمة نفسية، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن.

كانت قد كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة في واقعة قيام مدرس بالمعاش على إنهاء حياته قفزا أسفل عجلات قطار المترو بمحطة فيصل بدائرة القسم أن أزمة نفسية وراء أقدامه على الانتحار.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها أقدام شخص على إنهاء حياته قفزا أسفل عجلات المترو بمحطة مترو فيصل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على أشلاء جثة تم التوصل لهوية المتوفي وتبين أنها لمدرس بالمعاش مواليد 1957، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.