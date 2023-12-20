تعليم القاهرة: انطلاق أولى محطات أتوبيس الدعم النفسي للطلاب

انطلق اليوم الأربعاء، أتوبيس الدعم النفسى من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في أولى محطاته متوجهاً لإدارة السيدة زينب التعليمية.

كان فى استقباله يحيى حسين مدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية، ونبيلة فتحي وكيل الإدارة، وفقا لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

بدأ فريق الدعم النفسي عمله بتقسيم التلاميذ إلى عدة مجموعات تولى كل مرشد نفسي مجموعة منها ليقدم لها التوعية النفسية اللازمة لهم في حياتهم .

كما قامت الدكتورة عزه سليمان موجه عام التربية النفسية، بتقديم محاضرة نفسية رائعة لأولياء أمور التلاميذ موضوعها ( معاً نربي ) وذلك لنشر الثقافة النفسية بينهم ، وانتهت المحاضرة بعرض فيلم قصير يشرح بشكل عملي وواضح كل ما تناولته المحاضرة من ثقافات نفسية .

ثم قامت الدكتورة هدير الطحان، بتنفيذ ورشة عمل لتدريب الأمهات على كيفيه إسعاد النفس حيث أن " أم سعيدة تساوي طفل سعيد ".

وفي الختام، ألقى مدير عام الإدارة كلمته التي شكر فيها قيادات مديرية التربية والتعليم على فكرهم الدائم فيما يخدم ابناء القاهرة وتقدم بخالص الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية النفسية وفريق العمل على ما قاموا به من جهد رائع وفكر متجدد بما يعود بالنفع على الحالة النفسية للطلبة وذويهم,

تحدثت نبيلة فتحي وكيلة الإدارة مقدمة كل الشكر والتقدير للجميع على ما قدموه من جهد ملحوظ، وأخيراً تم التقاط الصور التذكارية لتكون شاهداً على مر الزمان على أن هناك أبطال يتحدون ويعملون يداً بيد ويصلون الليل بالنهار تفكيراً لينعم الطلاب بمستقبل أفضل.