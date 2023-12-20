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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون يستعد لاستئناف الدوري بوديتين

استعدادات المقاولون
استعدادات المقاولون
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم خوض مبارتين وديتين غدا الخميس وبعد غد الجمعة بالملعب الفرعي بالنادي؛ وذلك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها 30 من الشهر الجاري.

ووضع الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة طلعت محرم، برنامجه التدريبي خلال الفترة الحالية يتخللها خوض وديتين أمام ألو إيجيبت وبايونيرز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة طلعت محرم، لإعطاء الفرصة للاعبين خلال الوديتين للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين من ناحية والاستعداد لاستئناف الدوري.
وواصل الفريق تدريباته اليوم حيث اشتمل على فقرات بدنية وتدريبات تخصصية للمدافعين والمهاجمين وتقسيمة قوية في ختام المران بينما أدى الحراس تدريبا قويًا مع مدربهم طارق سليمان. 
ويسعى محرم لتجهيز كافة اللاعبين في ظل وجود أكثر من لاعب مصاب.

المدير الفني طلعت محرم طلعت محرم المقاولون الأهلى