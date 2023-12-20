ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تخصص 4.23 مليون دولار لترميم الطرق في المناطق المتضررة من الزلزال

زلزال الصين
زلزال الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خصصت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، 30 مليون يوان (حوالي 4.23 مليون دولار أمريكي) كتمويل طارئ لترميم الطرق التي دمرها الزلزال في مقاطعتي قانسو وتشينجهاي في شمال غربي البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إلى أن وزارتي المالية والنقل أطلقتا التمويلَ الجديد بشكل مشترك، بهدف مساعدة المقاطعتين في إصلاح الطرق المتضررة من الزلزال الذي وقع مساء يوم الاثنين.

كما أعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينية، اليوم، عن إرسالها فريقا من الخبراء إلى المناطق المتضررة من الزلزال في قانسو لتقديم التوجيه والدعم في إجراء تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل والمنشآت المحلية بالإضافة إلى أعمال إصلاح هذه المنشآت.

الصين الزلزال ترميم الطرق