رئيس جامعة بنها وأمين المجلس الأعلى للجامعات يفتتحان أعمال اللجنة العليا لاعتماد المدربين

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أعمال اللجنة العليا لاعتماد المدربين والحقائب والترخيص لمراكز التدريب، وذلك بحضور الدكتور عاشور أحمد عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بإعداد المعايير الخاصة باعتماد المدربين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن لجنة اعتماد المدربين تستهدف اختيار مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين وذات الكفاءة العالية لإدارة جودة العملية التدريبية من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي.

وقال الدكتور مصطفى رفعت، إن المركز يستهدف تنمية قدرات أعضاء التدريس، مشيرا إلي انه سيتم انتقاء أفضل العناصر من المدربين الذين سوف يتم اعتمادهم للاستعانة بهم مستقبلا ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز.

من جانبه قال الدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تقديم 100 منحة مجانية لاعتماد المدربين مقدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحكومية، مشيرا إلى وجود مجموعة من المعايير للمفاضلة بين المتقدمين وسوف يتم انعقاد اللجنة شهر يناير القادم لإجراء المقابلة الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط.

يذكر أن اللجنة العليا لاعتماد المدربين تضم في عضويتها عدد من نواب رؤساء الجامعات المصرية والخبراء في هذا المجال.