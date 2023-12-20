"تنفيذي الفيوم" يوافق على توسعة وإنشاء 6 مدارس لحل مشكلة الكثافة الطلابية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 قراريط بناحية عزبة حمزاوي قرية الحامولي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، لإنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها، لحل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية بنطاق القرية، وذلك بعد موافقة الزراعة عليها.

كما وافق المجلس على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن الطلب المقدم من النائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والمتضمن استغلال مساحة 12 قيراطاً مخصصة لتوسعة مدرسة قوته البلد، لضمها لباقي مساحة المدرسة المقامة على مساحة 6 قراريط، وذلك بعد موافقة الزراعة.

ووافق المجلس أيضا على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 6 قراريط تبرع من أحد المواطنين بناحية عزبة عبد العال سليم التابعة لقرية طبهار مركز أبشواي، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها، بعد موافقة الزراعة والجهات الأمنية.

كما تم عرض مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن تخصيص قطعة أرض تبرع من عدد من المواطنين بمساحة 7 قراريط بحوض المكاتب زمام قرية سنرو القبلية مركز أبشواي لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بإسم/ محمد السايح جيرة للتعليم الأساسي، ووافق المجلس على التخصيص، على أن يتم عمل دراسة أمنية للإسم المطلوب للمدرسة.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن تخصيص قطعة أرض مساحة 3850 متراً بعزبة ولاية ألكسان، الإصلاح الزراعي، التابعة لجمعية السعيدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مدرسة عليها، ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بدراسة الاحتياجات التعليمية للمنطقة المقرر إقامة المدرسة عليها.

كما وافق المجلس على مذكرة مديرية التربية والتعليم بشأن نقل ملكية قطعة أرض أملاك الوحدة البيطرية بقرية معصرة عرفة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، بمساحة 656 متراً لإنشاء مدرسة إعدادية عليها، نظراً للكثافة الطلابية وبُعد المسافة لأقرب مدرسة.

ووجه المحافظ مدير هيئة الأبنية التعليمية، بالتنسيق مع هيئة المساحة، لسرعة الانتهاء من إجراءات فصل الحد، والوقوف على المساحة النهائية للمدرسة المقرر إنشائها.



كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن.

