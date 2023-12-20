جامعة المنيا تشارك بقمة Ripple summit 2023 لريادة الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شارك وفد لجامعة المنيا بالمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، بفعاليات قمة ريبل Ripple summit 2023: "الجيل القادم من مراكز ريادة الأعمال"، لدعم مراكز ريادة الأعمال وحاضنات ومسرعات الأعمال في منطقة الشرق الاقصى وشمال افريقيا، الذي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالقرية الذكية، بمشاركة 30 جامعة مصرية وعدد كبير من الجهات المعنية بريادة الأعمال.

ضم وفد جامعة المنيا الدكتور إيمان الشريف عميد كلية التربية النوعية ومدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا، وفريق عمل المركز الدكتور عصام ابو السباع، والدكتور مرتضى شمس الدين، والدكتور محمود ضرار.

ومن جانبه ثمن رئيس الجامعة المشاركات الفاعلة في تطوير الصفات الريادية للطلاب، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودمجها في التعليم الجامعي، لخلق جيل واعي لديه المهارات المستقبلية التي تؤهله لتحقيق التميز والإبداع، وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة إيمان الشريف، أن اللقاء استهدف تعظيم دور مراكز ريادة الأعمال في الجامعات؛ لمواكبة التوجه العالي نحو اقتصاد مبني على المعرفة، وتعلم مشاركة اتجاهات الصناعة، والمشاركة في المناقشات، والتواصل مع القادة، ومعالجة مختلف المواضيع والتحديات التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال اليوم، كما تناولت القمة ثلاث ركائز رئيسية دارت حول: برامج ريادة الأعمال وأفضل ممارساتها، والنمو والتمويل، وبناء نظام لريادة الاعمال ممكن في مصر.

وتضمنت فعاليات القمة حلقات نقاشية وندوات مع خبراء دعم ريادة الأعمال، وعرض لأفضل الممارسات وقصص النجاح من مراكز ريادة الأعمال، وورش عمل تفاعلية لتبادل الخبرات.