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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ممدوح عباس يحسم موقف زيزو من الرحيل عن الزمالك

زيزو
زيزو
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كشف ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، موقف أحمد مصطفى زيزو، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال الانتفالات الشتوية المقبلة، بعد تلقي اللاعب أكثر من عرض مغريًا خلال الفترة الماضية.

وقال ممدوح عباس، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: على عهدتي شخصيا.. لن يغادر أحمد زيزو نادي الزمالك هذا العام.

ويمتلك زيزو، عرضًا رسميا من نادي الشباب السعودي، منذ الانتقالات الصيفية الماضية، وتجدد في الأيام الماضية، والعرض أصبحت قيمته 6 ملايين دولار بالنسبة لنادي الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في السادسة مساء  اليوم الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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