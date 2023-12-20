جامعة الفيوم توافق على 98 رسالة ماجستير ودكتوراه بكليات الجامعة

عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (199) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، اليومَ الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بأعضاءِ المَجلس، ثُمَّ قدَّمَ خالصَ التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد ثقة الشعب في وانتخابه رئيسًا للجمهورية، سائلًا اللهَ -عزَّ وجلَّ- تمامَ التوفيق والسداد.

ثُـمَّ تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (73) ماجستير، و(25) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وأُحيطَ المجلسُ علمًا بموافقة مجلس الجامعة رقم (221) بتاريخ 29/11/2023م على إطلاق جائزة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان "جائزة السفير علي العشيري لأفضل بحث تطبيقي أو مشروع تخرج بجامعة الفيوم".

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

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