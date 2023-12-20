توفى غرقا.. دفن جثة طالب لقى حتفه بنهر النيل بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بقرية كفر شحاته التابعة لمركز العياط، عقب ورود تقرير من مفتش الصحة بفحص جثمان الطالب، ومعرفة أسباب وفاته، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



آخر اللعب غرق

وتبين من خلال التحريات، أن أثناء قيام الطفل المتوفى ويدعى "خميس.م.خ" ١١ سنة، بالسباحة بالنهر ، جرفه التيار ولم يستطع التحكم بنفسة فادي ذلك إلى غرقه، ويرجح أن لا يكون هناك شبهة جنائية وراء وفاته.



تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة بغرق طفل في مياه النيل بقرية كفر شحاته بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لـ"خميس م خ" طالب في الصف السادس الابتدائي مقيم بقرية مها، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.