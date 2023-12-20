دورتموند يسقط في فخ التعادل مع ماينز بالدوري الألماني

تعادل فريق بوروسيا دورتموند مع ضيفه ماينز، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في إطار منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الألماني.

افتتح دورتموند التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق جوليان براندت، وحاول ماينز إدراك التعادل، وكاد ينجح في ذلك في الدقيقة 34، لكن تسديدة سيب فان دى بيرج مرت بجانب القائم.

وواصل دورتموند سيطرته على المباراة، وحصل على العديد من الفرص، لكن حارس ماينز تصدى لها ببراعة، وفي الدقيقة 43، نجح ماينز في إدراك التعادل عن طريق سيب فان دى بيرج، بعد خطأ دفاعي من دورتموند.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني، لكنهما فشلا في ذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

بهذه النتيجة، يرفع دورتموند رصيده إلى النقطة 27 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما رفع ماينز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

