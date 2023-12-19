بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي وفد مكتب التعليم المسيحي

التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مساء اليوم، وفد مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، ومحسن مجدي، عضو المكتب.

تضمن الاجتماع تقديم أعضاء مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، التهنئة إلى صاحب الغبطة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مقدمين له الشكر، لدعمه المستمر لخدمة التربية الدينية.

كما تعرف الأب البطريرك، على آخر المستجدات، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، من أجل مواصلة التفاني في الخدمة، واستمع غبطته إلى جميع المقترحات، والصعوبات من الخدام، المشاركين في اللقاء. وانتهت الزيارة بالتقاط الصور