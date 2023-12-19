مصر الحديثة: استقبال الرئيس السيسي مرشحي الرئاسة سابقة هي الأولى من نوعها

تقدم اللواء مراد القطان، أمين عام حزب مصر الحديثة بكفر الشيخ، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن فوزه جاء تتويجًا لما بذله من جهود وإنجازات خلال الولايتين المنقضيتين.

وأشار القطان، خلال تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة في الثامن من يونيو 2014 سعى نحو بناء الجمهورية الجديدة من إنشاء عددًا من المشروعات القومية، بعد وضع خطة تنمية شملت جميع محافظات الجمهورية.

ولفت، إلى أن خروج المصريين بمشاركة تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%، لانتخاب الرئيس السيسي، جاء ردًا ملموسًا من الشعب المصري لحثه على استكمال خطته نحو الجمهورية الجديدة.

وأشاد القطان باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، للمرشحين المنافسين له، للاستماع لرؤاهم السياسية، مؤكدا أن ذلك يعد سابقة هى الأولي من نوعها، كما أنها ترسي قواعد الجمهورية الجديدة المبنية على أسس ديمقراطية حقيقية.

