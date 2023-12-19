حملات أمنية بجميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة عليها

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية : ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2300) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (16) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (151) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2 قضية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

