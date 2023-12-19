شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية كثيفة على مناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب علي السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى 14 درجة.