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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب تحريات حول إصابة 3 أشخاص بحادث في كرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية توك توك أعلي الطريق الأبيض بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.
وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الأبيض بدائرة مركز شرطة كرداسة .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية توك توك مما تسبب في إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة ٣ أشخاص أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية