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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هشام رمضان يفوز بعضوية الاتحاد المصري للتأمين

هشام رمضان
هشام رمضان
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عقدت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد، لانتخاب عضو جديد لمجلس إدارة الاتحاد، ممثلًا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وذلك لاستكمال نصاب المجلس.

أسفرت عملية الانتخابات وفرز الأصوات عن فوز هشام رمضان – العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة ومساعد رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، بمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين- ممثلا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وقد جاءت عملية الانتخابات في ضوء ما جاء بنص المادة (29) من النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (35) لسنة 2013.

انتخابات للتأمين منتدب لشركة هيئة الرقابة المالية تمارس تأمينات