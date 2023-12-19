مسؤول أمريكي يزور أوكرانيا لتأكيد دعم واشنطن الدائم في مواجهة روسيا

ناقش مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، مدير المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، ووزير الدفاع رستم أوميروف، ووزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف، ووزير الإعمار أولكسندر كوبراكوف، الاستعدادات لفصل الشتاء وجهود التعافي الاقتصادي والتأكيد على الدعم الأمريكي الدائم في مواجهة التدخل العسكري الروسي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه من المقرر أن يتوجه أوبراين، بعد ذلك إلى بولندا حيث سيلتقي كبار المسؤولين في الحكومة البولندية المشكلة حديثا للبناء على العلاقات الثنائية القوية بالفعل ومناقشة دعم أوكرانيا المستمر.

وبحسب البيان، سيسافر المسؤول الأمريكي بعد ذلك إلى بروكسل، حيث سيجتمع مع المسؤولين الأوروبيين ويناقش القرارات الأخيرة المرحب بها بشأن التوسيع الجديد الاتحاد الأوروبي.