ضبط عدد من المخالفات في قطاعات بيع الأسمدة والسكر والسجائر بالبحيرة.. صور

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركزي إيتاي البارود وكوم حمادة، أسفرت عن ضبط الآتي:

ضبط سيارة محملة بكمية قدرها 120 شيكارة سماد زراعى محظور تداوله بالأسواق.

ضبط شخصان من أصحاب السوبر ماركت لعرضهما كميات من السكر تقدر بـ 260 كجم غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك وعرضه للبيع بالمحل.

ضبط أحد أصحاب المحلات لقيامه بعرض سكر مجهول المصدر وتم التحفظ على 9 كجم.

ضبط أحد أصحاب المخابز الأفرنجية لحيازته كميه قدرها 27 كجم من السكر مجهول المصدر.

ضبط أحد أصحاب محلات البقالة لبيعه السكر بأزيد من السعر المدون على العبوة بمقدار عشرة جنيهات.

ضبط عدد 3 محلات لقيام أصحابها ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على عدد 162 علبة سجائر.

تم مصادرة المضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.