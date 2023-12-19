محافظ جنوب سيناء يسلم 32 رخصة مباني لمستحقيها برأس سدر

زار اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، رافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر.

وخلال الزيارة سلم المحافظ عدد 32 رخصة مباني لمستحقيها من مواطني المدينة والتي جرى اصدارها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

واكد محافظ جنوب سيناء، ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعكف على حل مشاكل المواطنين، وتلبية كافة احتياجاتهم، وخاصة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك طبقا للضوابط والقوانين الخاصة بهذا الشأن، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واوضح المحافظ انه جرى الانتهاء من إصدار 32 رخصة مباني لمواطني مدينة رأس سدر، بعد أن جرى استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

وفي سياق آخر شهد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قافلة سيارات التابعة لبنك الطعام والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك على هامش زيارته لمدينة رأس سدر، لافتتاح عددا من المشروعات التنموية.

وقال المحافظ، إنه يتواصل مع كافة الجمعيات الأهلية، والجهات المختلفة للحصول على أكبر كمية من المواد الغذائية لدعم الأسر الأولي بالرعاية والمرأة المعيلة، مؤكدا أنه يوجد سيارات محملة بكافة السلع الغذائية تجوب الوديان، والتجمعات البدوية لبيع السلع بأسعار مخفضة لمواطني هذه المناطق.

وأوضح المحافظ، أن بنك الطعام والتحالف الوطني دعم جنوب سيناء بـ 2200 كرتونة طعام، تضم الكرتونة " زيت، وسكر، وشاي، وأرز، وزيت، ومكرونة، وملح، وفول، وعدس"، سيجرى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة رأس سدر.

والتقى المحافظ مع بعض المواطنين خلال توزيع كراتين الطعام، واستمع إلى مشاكلهم، ووجه بسرعة حل هذه المشكلات.

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