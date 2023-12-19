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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفد الإعلاميين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

وفد الاعلاميين الافارقة
وفد الاعلاميين الافارقة
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زار وفد الإعلاميين الأفارقة اليوم الثلاثاء مدينة الإنتاج الإعلامي للتعرف عن قرب عن إمكانياتها العلمية والتكنولوجيه ومراكزها الفنية .
وتأتي زيارة الوفد لمصر لحضور الدورة التدريبية الأساسية رقم 38 للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.
واستهل الوفد الزيارة  بجولة تفقدية بمركز التدريب والتطوير بالمدينة UP SKILL ، حيث زاروا قاعات التدريب الخاصة به وإستمعوا إلي شرح من القائمين بالإشراف عليه إلي طريقة عمل المركز .
وتوجه الوفد  لزيارة مركز التراث السمعي والبصري، والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة، كما تفقدوا وحدة المونتاج وغرفة الكنترول بالمدينة .
 

مدينة الإنتاج الاعلامى زيارة