حبس عاطلين بتهمة ترويج الاستروكس بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، وبحوزتهم كمية من الاستروكس، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

كما أمرت بتحريز المضبوطات وعرضها علي الطب الشرعي لفحصها. ووجهت لهم تهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بيضاء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دار الســـلام.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,250 كيلو جــــرام- سلاح أبيض "مُطــــواة").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.