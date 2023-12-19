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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إعلان نتائج بطولة الدارتس للجامعات والمعاهد العليا المصرية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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 نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصري للدارتس فعاليات بطولة الدارتس (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي ٥١ "بمقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة  ٤٢ طالبًا وطالبة من  ١٠ جامعات، و٢٠ مشرفًا ومشرفة ومدربًا، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة عن الآتي:

 نتائج سباق الطلبة:
- المركز الأول: علي حسن العادلي (الأكاديمية البحرية)
- المركز الثاني: يوسف حمدي كامل (الجامعة البريطانية)
- المركز الثالث: يوسف محمد جمعة (جامعة قناة السويس)
- المركز الثالث مكرر: عبد الوهاب خالد (جامعة قناة السويس)

 نتائج سباق الطالبات:
- المركز الأول: علياء إبراهيم صبح (جامعة قناة السويس)
- المركز الثاني: نورهان حازم أحمد (جامعة قناة السويس)
- المركز الثالث: سلمي محمد سعيد (جامعة قناة السويس)
- المركز الثالث مكرر: جنة مجدي عبد المنعم (جامعة السلام)

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اشرف صبحي وزير الاتحاد الرياضي للجامعات الاتحاد الرياضي الأكاديمية البحرية التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي