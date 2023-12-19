إعلان نتائج بطولة الدارتس للجامعات والمعاهد العليا المصرية

نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصري للدارتس فعاليات بطولة الدارتس (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي ٥١ "بمقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ٤٢ طالبًا وطالبة من ١٠ جامعات، و٢٠ مشرفًا ومشرفة ومدربًا، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة عن الآتي:

نتائج سباق الطلبة:

- المركز الأول: علي حسن العادلي (الأكاديمية البحرية)

- المركز الثاني: يوسف حمدي كامل (الجامعة البريطانية)

- المركز الثالث: يوسف محمد جمعة (جامعة قناة السويس)

- المركز الثالث مكرر: عبد الوهاب خالد (جامعة قناة السويس)

نتائج سباق الطالبات:

- المركز الأول: علياء إبراهيم صبح (جامعة قناة السويس)

- المركز الثاني: نورهان حازم أحمد (جامعة قناة السويس)

- المركز الثالث: سلمي محمد سعيد (جامعة قناة السويس)

- المركز الثالث مكرر: جنة مجدي عبد المنعم (جامعة السلام)

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