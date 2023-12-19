اليونيسيف: الأطفال المعافون من البتر بمستشفيات غزة يُقتلون فيها

عبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الثلاثاء، عن غضبها بسبب تعرض المستشفيات في قطاع غزة إلى القصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة الأممية في تصريح صحفي، أن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر في مستشفيات غزة يُقتلون فيها.

وأشارت إلى أن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تعرض لقصف إسرائيلي مرتين خلال الـ48 ساعة الماضية.

وجاءت تصريحاته على خلفية استشهاد الطفلة دينا أبو محسن (13 عاما) الأحد الماضي، جراء قصف الاحتلال بقذيفة دبابة مبنى الولادة داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.

والشهيدة أبو محسن سبق أن فقدت والديها واثنين من أشقائها وإحدى ساقيها خلال قصف منزل في حي الأمل بخان يونس قبل أسابيع.