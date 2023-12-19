رئيس جامعة بني سويف يفتتح قسم الحروق بالمستشفى الجامعي

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء تشغيل قسم الحروق بالمستشفى الجامعي، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام بشري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وسط حضور كبير من رؤساء الأقسام والكوادر الطبية.

وأوضح رئيس الجامعة، إن التوسعات الجديدة برعاية الحروق شملت إضافة 8 أسرة رعاية مركزة و11 سرير بالقسم الداخلي لعلاج مرضى الحروق، لافتاً إلى أن التوسعات تمت تحت إشراف فريق طبي متكامل من أطباء جراحة التجميل و الحروق، الأمر الذي يساهم في توفير كافة احتياجات مرضى الحروق على مستوي المحافظة وتخفيف أعباء الانتقال إلى محافظات أخرى للعلاج.