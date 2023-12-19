إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالصف في الجيزة

تشهد محافظة الجيزة حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف في كافة المراكز والمدن والأحياء وعلى مدار الساعة فى ضوء توجيهات الدولة فى ذلك الصدد.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مدينة الصف بعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري حيال كافه المخالفات.

وتابع المحافظ جهود مركز ومدينة الصف فى التعامل مع مخالفات البناء خلال أسبوع حيث تم إزالة 25 حالة تعدى على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف وذلك بقري كفر طرخان , الاقواز , غمازة الكبرى , تل حماد , الاخصاص , الديسمى , عرب الحصار بحرى , اسكر , نجوع العرب , عرب القميعى , غمازة الصغرى , الشرفا , الكداية ومدخل الشوبك وذلك بإجمالى مساحه 3 الاف م2 تقريبًا.

وشملت المخالفات إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء خارج الحيز العمراني حيث تنوعت ما بين حوائط بالبلوك الابيض وشدات خشبية وغرف ومنشأت بالطوب وسملات وقواعد خرسانية بالاضافه الى إزالة جمالون من الحديد والصاج على مساحه 500م2.

كما شدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.