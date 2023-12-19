تدريبات ولقاءات توعوية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث بالأقصر.. صور

نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجموعة من اللقاءات التوعوية والتدريبات للقضاء على ختان الإناث بالتنسيق مع اللجان العامة والفرعية لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم، وبحضور عدد من الأسر بالإضافة إلى عدد كبير من الفتيات والفتيان في مرحلة المراهقة.

يأتى ذلك في إطار برنامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" الذي ينفذه المجلس بدعم من منظمة اليونيسف، وجاءت هذه اللقاءات والأنشطة بالتعاون مع لجان حماية الطفولة العامة والفرعية بمحافظة الأقصر وبمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومجموعة مدربة من السيدات والرجال، وبحضور ممثلى التضامن والصحة، وذلك في إطار حرص وحدات حماية الطفل العامة والفرعية، علي تناول هذه القضايا ونشر الوعي للقضاء علي هذه الظاهرة التي تودي بحياة الإناث.

وتهدف اللقاءات، إلى رفع وعي الجمهور للقضاء على ختان الإناث من خلال تسليط الضوء على بعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم هذه القضية والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وتهدف اللقاءات لنشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو كل من طلب أو دعا أو روج له، مناشدة جموع المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن حالات ختان الإناث من خلال الاتصال على خط نجدة الطفل 16000 لإيقاف هذه الجريمة.

يأتي ذلك في إطار عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي تم تأسيسها بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019، وهى أول لجنة وطنية هدفها القضاء على ختان الإناث فى مصر من خلال توحيد وتنسيق جهود الدولة والشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، وتعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.

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