بالفيديو.. رئيس هيئة قصور الثقافة يكشف تفاصيل انطلاق المهرجان القومي للتحطيب

كشف الدكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل انطلاق المهرجان القومي للتحطيب بساحة أبو الحجاج الأقصري بحضور ممثلي اليونسكو، قائلا إن التحطيب لعبة مسجلة في يونيسكو عام 2016، وذلك على قائمة التراث اللامادي.

وقال "البسيوني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر " على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن السنة الحالية تشهد النسخة الثالثة عشرة ويحمل اسم الفنان الكبير عبدالرحمن الشافعي مؤسس المهرجان، وذلك بدعم ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لافتًا إلى ان المهرجان انطلق أمس، وستستمر الفعاليات 3 أيام.

وتابع، أن الفعاليات عبارة عن مرحلتين، الأولى للاعبين والثانية للفن الشعبي، حيث يعمل لاعبون التحطيب في حلقات بعد العصر إلى المغرب، وبعد فترة العشاء تنطلق فعاليات الفرق الفنية، وكلها فرق فنون شعبية مستلهمة من العصاة.

وأردف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،، أن التحطيب لعبة مصرية أصيلة عُرفت منذ المصريين القدماء ويرجع أصلها إلى 1700 سنة قبل الميلاد، وتحديدا في الأسرة الحادية عشرة، موضحًا أن متأصلة في الصعيد وتدل على القوة والرجولة.