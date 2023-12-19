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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"البحرية المغربية" تنقذ 92 مهاجرًا غير شرعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنقذت البحرية المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة اليوم، 92 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قارب تقليدي حاول الإبحار نحو جزر الكناري.
وأوضح بيان للقوات المسلحة المغربية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.

البحرية المغربية إنقاذ 92 مهاجر ا غير شرعي تسليمهم للسلطات المعنية