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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية 2023.. موعد مباراة الأهلى على الميدالية البرونزية

الأهلي
الأهلي
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فشل فريق الأهلي في فك عقدة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تلقي خسارة بثنائية نظيفة، أمام فريق فلومنينسي البرازيلي اليوم في نصف نهائي مونديال الأندية ليكتفي باللعب على المركز الثالث.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الخاسر في مباراة مانشستر سيتي وأراوا الياباني، ويواجهه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عقب الخسارة من فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بين الأهلي والخاسر من لقاء مانشستر سيتي وأراوا الياباني يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر الأهلي في مباراة اليوم أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين، احرزهما جون أرياس من ضربة جزاء في الدقيقة 71 وجون كينيدي في الدقيقة 90.

موعد مباراة الأهلي الأهلي وفلومينينسي الأهلي في مونديال الأندية