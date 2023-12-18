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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس شاب متهم بقتل والده بالخصوص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القليوبية استمرار حبس شاب متهم بقتل والده ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بلاغا بوجود جثة لـ"مسن".

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بالعثور على جثة مسن وعلي جسده آثار ضرب وبجواره عكاز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه طالب بكلية الحقوق قام بالتخلص من والده بتعذيبه وضربه حتى الموت، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث جرى ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
 

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