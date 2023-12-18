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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض العلوم والتكنولوجيا ISEF بمركز التطوير.. صور

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض العلوم والتكنولوجيا ISEF
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تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، معرض العلوم والتكنولوجيا ISEF بمركز التطوير التكنولوجي، وكذلك أعمال تقييم المشروعات البحثية العلمية والاجتماعية للطلاب النوابغ من أبناء المحافظة. 

جاء ذلك بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، وأحمد فتح الباب مدير مركز التطوير التكنولوجي، ولجنة التحكيم المحلية المكونة من الدكتورة أسماء بدر، والدكتورة أسماء شعراوي، ووائل دويدار ومحمد رفاعي .

وأوضح شحاتة أن طلاب المدرسة النووية شاركوا في مسابقة ISEF الدولية بعدد ثمانية مشروعات بحثية علمية، بينما شاركت طالبات مدرسة طه ساطور الثانوية بنات بمشروعا بحثيا واحداً عن ظاهرة التنمر وسبل مواجهتها. 

وأشاد وكيل الوزارة بالمشروعات البحثية المبتكرة للطلاب، مشيرا إلي أنهم نموذجاً مضيئا يحتذي به لأبنائنا الطلاب في الجد والاجتهاد والبحث والحرص على طلب العلم، مشيرا إلي أن تعليم مطروح حريص على تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمبتكرين من طلاب المدارس وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية بتشجيع البحث العلمي إيمانا من الدولة بأهميته وأن تطور الأمم وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمي.

وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض العلوم والتكنولوجيا ISEF بمركز التطوير

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مطروح تعليم مطروح معرض العلوم والتكنولوجيا عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مركز التطوير التكنولوجي