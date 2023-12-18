طلب إحاطة بشأن خروج مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة عالمية

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، بشأن خروج شركة مصر للطيران من قائمة افضل 100 شركة عالمية.

واكد النائب، أن شركة سكاى تراكس البريطانية والمعنية بمتابعة وتقييم شركات الطيران التجارية العالمية عن خروج مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة طيران حول العالم، بعد أن كانت تحتل فى وقت سابق المركز 95، وهو أمر ترك انطباعا سلبيا فى كافة الأوساط .

ولفت النائب فى طلب الإحاطة، إلي أن مصر للطيران هى واحدة من أعرق الشركات العربية وثانى اكبر شركة طيران فى أفريقيا، مشيرا إلى أن استطاع الرأي الذي تجربة سكاي تراكس على وسائل الترفيهية في الطائرة وجودة المقاعد والطعام وطاقم الضيافة وغيرها..

واكد أنه بالرغم من أن شركة مصر للطيران التى انتشت عام 1932 كانت فى الشرق الأوسط وأفريقيا السابعة عالمياً وامتد خطوطها إلى 52دولة عبر 72وجهة إضافة الى13خط داخلى، إلا أن أوضاع الشركة تدهورت خاصة خلال الآونة الأخيرة رغم تفرضها 8مليارات جنيه من وزارة المالية والبنوك المختلفة.

وطالب بكري، بمناقشة طلب الإحاطة فى أسرع وقت لمعرفة الأسباب التي أدت إلى استمرار الخسائر التي بلغت 30 مليار جنيه وفقا لتصريحات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران، وكذلك الحال تراجع مركزها وخروجها عن قائمة افضل 100 شركة طيران حول العالم.