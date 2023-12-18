محافظ مطروح يستقبل قافلة مواد غذائية من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

استقبل اللواء خالد شعيب ،محافظ مطروح، اليوم الاثنين، قافلة مواد غذائية من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموى والتى تضم 1350 كرتونة مواد غذائية؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمراكز برانى والنجيلة وسيوة.

جاء ذلك استكمالا لمبادرة “كتف في كتف” وبروتكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى بالمحافظات المصرية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس حسين الحسينى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعددا من مديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.



ووجه محافظ مطروح لكافة الجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام القافلة وإزالة أي عقبات لوصول للدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى ومجالس المدن الثلاثة، مثمنا دور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تنفيذ مبادرات لمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات للأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية وتوفير حياة كريمة لهم.

محافظ مطروح يستقبل قافلة مواد غذائية من التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي

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