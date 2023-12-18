معرض ملابس بأسعار رمزية لطلاب جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في كافة المجالات، وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن معرض الملابس ضم عددًا كبيرًا من المنتجات ذات الجودة العالية شملت ملابس جديدة مختلفة الأنواع، ومنتجات جلدية، وغيرها من المستلزمات، بهدف خدمة المجتمع الجامعي والتخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس، موضحًا أن المعرض شهد إقبالا كبيرًا من طلاب الجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تتبنى مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه أبنائها من الطلاب، وتدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين في متطلبات الحياة وتخفيف الأعباء المادية عنهم، وتوفير المناخ الملائم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي، وذلك من خلال العديد من الأنشطة، من بينها التعاون مع منظمات المجتمع المدني وإقامة معارض الملابس، والتي تُعد صورة من صور التكافل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن جامعة القاهرة تنظم العديد من معارض الملابس بصفة دورية، انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم العديد من الخدمات المجتمعية للطلاب، والوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيرًا إلى أن تنظيم الجامعة لتلك المعارض يأتي بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع الطلبة والطالبات في كافة المجالات والوفاء باحتياجاتهم وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد.

IMG-20231218-WA0013

IMG-20231218-WA0011

IMG-20231218-WA0009