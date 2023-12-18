جامعة عين شمس تعلن نتيجة مسابقة دورى المعلومات العلمية بنظام الفردى

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة عين شمس نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية ( فردى ) والتى نظمها إتحاد الطلاب بإدارة النشاط الثقافى بالتعاون مع كلية الآداب وذلك تحت رعاية محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د حنان كامل عميد كلية الآداب.

تم تحكيم المسابقة والتى تشكلت من ٧٥ طالب وطالبة بالمرحلة الأولى وجاءت التصفيات النهائية لعدد ٦ مراكز.

وأسفر نتيجة التحكيم عن فوز عزة سيد عبد الله الطالبة بكلية الآداب بالمركز الأول ، اما المركز الثاني كان من نصيب الطالب أحمد إبراهيم محمود من كلية التمريض و بالمركز الثالث حسام كارم الطالب بكلية الهندسة اما بالمركز الرابع الطالب حسن قوشينى من كلية التجارة والطالب عمر عبد الخالق بالمركز الخامس من كلية الهندسة وبالمركز السادس والأخير محمد إبراهيم نشأت الطالب بكلية الألسن باجمالي جوائز ١٦ الف جنيه.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة من منال محرم رئيس قسم اللغة العربية ، أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما بكلية الآداب ،وحضور ممثلي المركز الإعلامي باتحاد طلاب جامعة عين شمس.