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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

يوم للتغذية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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 قام قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس  برئاسة  دينا قاسم  استاذ الكيمياء الحيوية المساعد والقائم بعمل رئيس القسم بتنظيم النشاط الطلابي "يوم التغذية - Nutrition Day" يوم الاحد الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ كنشاط طلابي لطلاب المستوي الثالث وطلاب المستوي الخامس.

وقد قام الطلاب بعرض ملصقات وتقديم مأكولات ومشروبات خلال اليوم ذات الصلة بالمواضيع المتعددة المتعلقة بالأنظمة الغذائية المختلفة والتغذية العلاجية الخاصة بالأمراض المختلفة التي قاموا بتغطيتها كما قاموا بتوضيح المميزات والمخاطر المتعلقة بكل نظام غذائي وكيفية الاستفادة منه بافضل صورة.

وقد شارك في تحكيم مشروعات الطلاب كل من  ايمان فؤاد سند  استاذ الكيمياء الحيوية المساعد بالقسم (منسق المقرر بالمستوي الثالث) واماني كمال استاذ الكيمياء الحيوية المساعد بالقسم ود. ميرال مجدي مدرس الكيمياء الحيوية بالقسم.

كما شارك بحضور فعاليات هذا اليوم أ.د. ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون الطلاب،  رولا ميلاد  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د. خالد أبو شنب - وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعديد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

الأنظمة الغذائية التغذيه العلاجية الكيمياء الحيوية خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس