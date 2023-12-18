جنايات القاهرة تنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب في عين شمس

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، في أولى جلسات محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب بطلق ناري داخل شقته؛ بسبب علاقة غير شرعية، بمنطقة مساكن عين شمس.

كشفت التحقيقات، عن وجود خلافات بين المجني عليه وأحد أصدقائه، بسبب ابتزاز الأول صديقة الأخير، بعلاقتها غير الشرعية وابتزازه لها بصور تجمعها بصديقه في وضع مخل، وتبين أن السيدة أبلغت صديقها الذي قرر الذهاب إلى المجني عليه للتفاهم معه، ثم اصطحب معه شخص آخر

أشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين طلبا من المجني عليه الكف عن ما يفعله مع صديقة أحدهما، وطلبا منه تسليمهما الهاتف الذي يحوي الصور التي تخص صديقته ويبتزها بها، إلا أنه رفض فاطلقوا تجاهه النار.

كان قد تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا، من الأهالي يفيد بسماع دوي طلقات نارية داخل أحد العقارات بمساكن عين شمس، بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن العقار محل الواقعة يتكون من 5 طوابق، والطابق على شقتين، والشقة محل الواقعة بالطابق الرابع يسار السلم مكونه من غرفة وحمام ومطبخ، كما تبين أن باب الشقة مفتوح، وعثر على جثة الشاب أحمد.م 25 سنة عاطل، والجثة مسجاه على ظهرها خلف باب الشقة من الداخل مصاب بطلق ناري.

وتم اتخاذ كافة الإجراءت القانونية اللازمة حيال الواقعة.