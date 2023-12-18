الأهلي يتحدى فلومينينسي البرازيلي في رحلة الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

يستضيف ملعب الملك عبد الله الدولي بمدينة جدة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام فلومينينسي البرازيلي بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق فلومينينسي البرازيلي بقيادة مدربه فرناندو دينيز سابقا مباراة اليوم أمام الأهلي عن تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي إلى حكم الساحة البولندي سيمون مارتشينياك ويعاونه الثنائي البولندي ليستكيفيتش توماش وآدم كوبسيك فيما سيتواجد توماس كوياتكوفسكي على تقنية حكم الفيديو المساعد.

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق ورئيس البعثة والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي فلومينينسي البرازيلي بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الرمادي والشورت النبيتي ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، فيما يرتدي فريق فلومينينسي البرازيلي طاقمًا مكونا من القميص الأخضر والزيتي والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأزرق.