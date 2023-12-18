اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا

أعلن نائب وزير الدفاع البرلماني الياباني مياكي شينجو اليوم /الإثنين/ إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي يصل مداه إلى أكثر من 15 ألف كيلومتر ويمكنه الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مياكي – حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من منطقة قريبة من العاصمة بيونج يانج حوالي الساعة 24ر8 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد متجها نحو الشمال الشرقي.

ورجح مياكي أن يكون الصاروخ من طراز "أي سي بي إم" وأن يصل إلى ارتفاع أكثر من 6000 كيلومتر، مضيفا أنه من المقدر أن يكون قد سقط على بعد حوالي 250 كيلومترا شمال غرب جزيرة "أوكوشيري" شمال اليابان.

وأشار إلى أنه لم يتم التأكد من حدوث أضرار للطائرات أو السفن حتى الآن.

