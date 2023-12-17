صور| ضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين في الوادي الجديد

تمكنت حملة موسعة من مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، من ضبط أغذية فاسدة في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وقالت الدكتور علا عز الدين فؤاد، مدير مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، إن الحملة تولت تفتيش محلات تجارية ومطاعم ومخابز بمدينة الخارجة، وتمكنت من تحرير محاضر بعد ضبط أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضافت أن الحملة جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وقطاع الصحة بقيادة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، وبإشراف الدكتور هشام بكر هارون، مدير الطب الوقائي بالمديرية، وجرى ضبط ١٤.٥ كم لانشون منتهي الصلاحية ومجهول المصدر ،١١.٥ كجم ملوحة غير مدون عليها أي بيانات، ٤ كجم دجاج مجمد متغيرين في الخواص الطبيعية و٤ اكياس دجاج " دبوس" منتهي الصلاحية.

وأشارت إلى سحب عينات غذائية متنوعة من أسواق ومحلات تجارية ومطاعم بمدينة الخارجة، لإرسالها للمعامل لتحليلها وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكشف أي مواد مضافة عليها ومدى ضررها للصحة العامة.

أغذية فاسدة بمحل بالخارجة

جانب من مضوبطات الصحة بالوادي الجديد

صحة الوادي اجلديد تضبط أغذية فاسدة

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي بالخارجة