إيهاب فهمي ومحمد محمود وسليمان عيد وعمرو عرفة في عزاء الفنان عادل أنور.. صور

أقيمت مراسم عزاء الفنان الراحل عادل أنور، مساء اليوم الأحد، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور شقيقه الفنان نادر أبو الليف، وخاله الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر.

وحرص عدد من نجوم الفن على تأدية واجب العزاء وهم الفنانين: محمد محمود، وسليمان عيد، وحلمي عبدالباقي، والمخرج عمرو عرفة، والمؤلف عمرو محمود ياسين، والمنتج أحمد السبكي، والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنانة فاء مكي، وشريف إدريس، والمخرج أشرف فايق، والفنان حسان العربي، وآخرون.

وقد رحل الفنان عادل أنور، عن عالمنا صباح أول أمس الجمعة، عن عمر ناهز 58 عاما، وشُيعت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد الرحمن بمساكن الضباط بالرماية بجوار مدرسة الأهرام للتعليم الأساسي، وذلك بحضور شقيقه الفنان نادر أبو الليف، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق، والفنان محمد الصاوي، والشاعر أيمن بهجت قمر، والفنان أيمن عزب.

ولد الفنان عادل أنور في التاسع من يناير عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وعشق التمثيل منذ صغره، وشارك في العديد من الأعمال الفنية سواء في المسرح أو السينما أو التليفزيون.

ومن أبرز أعماله الدرامية: "عمرو بن العاص، والثأر قبل الحب أحيانًا، والأزهر الشريف منارة الإسلام، والخليل بن أحمد، وكسبنا القضية، وليالي الحلمية، والوسية، وفارس بلا جواد، والمنصورية، والعمدة هانم، وأحلام في البوابة، وفي بيتنا رجل، وفلانتينو، وعملة نادرة"، إلى جانب مشاركته في فيلم "أخر ديك في مصر" وغيره من الأعمال السينمائية.