خروج 5 عمال من المستشفى أصيبوا في انهيار شدة خشبية بمسجد تحت الإنشاء بأكتوبر

غادر 5 عمال مستشفي أكتوبر المركزي عقب تلقيهم العلاج اللازم، عقب اصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد إثر انهيار شدة خشبية بمسجد تحت الإنشاء بمنطقة ابني بيتك بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شدة خشبية من جانب واحد بمسجد تحت الإنشاء ووجود مصابين بمنطقة ابني بيتك بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث سقوط شدة خشبية من أحد الجوانب بمسجد تحت الإنشاء مما تسبب في إصابة 5 عمال بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد جري نقل المصابين إلي مستشفي أكتوبر المركزي وتم تلقيهم العلاج ومغادرة المستشفي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.